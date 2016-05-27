​ПАСЕ будет следить за повторными выборами в парламент Азербайджана

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отправит в Азербайджан наблюдателей на повторные парламентские выборы по 90-му Агдашскому избирательному округу.

Как передает Report, об этом написал в четверг руководитель азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов в своем микроблоге в Twitter.

"На заседании бюро Парламентской ассамблеи Европы (ПАСЕ) в Таллине было принято решение об отправке наблюдателей на повторные парламентские выборы по 90-му Агдашскому избирательному округу", — сообщил он.

Повторные парламентские выборы по 90-му Агдашскому избирательному округу назначены на 18 июня.