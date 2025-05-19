О нас

Парвана Велиева: В последние годы в секторе НПО Азербайджана усилилась специализация

Парвана Велиева: В последние годы в секторе НПО Азербайджана усилилась специализация Член правления Национального форума НПО, депутат парламента Парвана Велиева высоко оценила усиление специализации в секторе НПО Азербайджана за последние годы.
Внутренняя политика
19 мая 2025 г. 16:17
Парвана Велиева: В последние годы в секторе НПО Азербайджана усилилась специализация

Член правления Национального форума НПО, депутат парламента Парвана Велиева высоко оценила усиление специализации в секторе НПО Азербайджана за последние годы.

Как сообщает Report, в качестве примера специализации она привела объединение в коалиции Environmental Protection Firs НПО, которые борются с экологическими последствиями горнодобывающей промышленности Армении.

"Эта коалиция выпустила профессиональную печатную карту и цифровую карту, разоблачающую экологические преступления Армении. Эти карты вызвали серьезную международную реакцию. Они были распространены среди иностранных НПО на Форуме гражданского общества ООН в Кении в мае 2024 года, на "Саммите будущего" в Нью-Йорке в сентябре и во время климатической конференции СОР29 в Баку в ноябре. Вопрос был также поднят на заседании Совета ООН по правам человека в Женеве в марте текущего года", - отметила Велиева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pərvanə Vəliyeva: Azərbaycanın QHT sektorunda son illər ixtisaslaşma güclənib

Самое важное

Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
ФотоПрезидент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Албанию
15 мая 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi