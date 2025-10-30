Партия яблок весом 163,4 тонны для экспорта в Турцию не прошла контроль качества

Партия яблок общим весом 163,4 тонны, принадлежащая ООО "Fueqo" и физическому лицу Гасанову Илькину Джахан оглу, не прошла контроль качества перед экспортом в Турцию.

Об этом Report сообщили в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана (АПБА).

Анализ образцов продукции показал, что содержание пестицидов в них превышает допустимые нормы. В результате партии яблок не получили разрешение на экспорт, так как не соответствуют требованиям Турции к импорту, а также действующим в Азербайджане нормам по содержанию пестицидов. Было принято решение об утилизации партии яблок.