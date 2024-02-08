Партия "Умид" распространила заявление в связи с внеочередными президентскими выборами

Партия "Умид" Азербайджана считает президентские выборы, состоявшиеся 7 февраля 2024 года, свободными и прозрачными, а результаты-легитимными и справедливыми.

Партия "Умид" Азербайджана считает президентские выборы, состоявшиеся 7 февраля 2024 года, свободными и прозрачными, а результаты-легитимными и справедливыми.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении азербайджанской партии "Умид".

В нем отмечается, что после назначения внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года азербайджанская партия "Умид", проведя обсуждения в центральном аппарате и местных организациях, единогласным решением поддержала на этих выборах президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"В ходе предвыборной агитации официальные лица партии в своих многочисленных выступлениях довели до избирателей историческую значимость и важность этого решения, рассказали о пользе для нашей страны голосования за победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Впервые после восстановления нашей независимости выборы прошли по всей территории страны.

Желаем избранному Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву крепкого здоровья и успехов на пути решения проблем нашей страны, успешного продолжения начатой ​​им работы ради вечного мира и согласия на Южном Кавказе", - говорится в заявлении.