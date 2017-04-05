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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Партия "Умид" готовится к съезду.

Об этом Report заявил председатель партии Игбал Агазаде.

По его словам, съезд планируется провести в первой половине 2018 года.

Как отметил председатель И.Агазаде, Оргкомитет партии по подготовке к съезду приступил к проведению конференций. До сих проведены 4 конференции: "На съезде также будут выдвинуты кандидаты на пост председателя партии. Время покажет, буду ли я баллотироваться на эту должность или нет".