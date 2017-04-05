 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Партия "Умид" готовится к съезду

    Съезд запланирован на первую половину 2018 года© courtesy image

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Партия "Умид" готовится к съезду.

    Об этом Report заявил председатель партии Игбал Агазаде.

    По его словам, съезд планируется провести в первой половине 2018 года.

    Как отметил председатель И.Агазаде, Оргкомитет партии по подготовке к съезду приступил к проведению конференций. До сих проведены 4 конференции: "На съезде также будут выдвинуты кандидаты на пост председателя партии. Время покажет, буду ли я баллотироваться на эту должность или нет". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi