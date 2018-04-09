Партия Республиканская альтернатива провела учредительный съезд в Facebook

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Партия Республиканская альтернатива (ReAl) провела учредительный съезд.

Как сообщил Report исполнительный секретарь ReAl Натик Джафарли, в соцсети Facebook была создана группа "Представители съезда", учредительная конференция была проведена здесь же в виртуальном формате:

"Мы несколько раз обращались в ИВ города Баку и в действующие в столице отели, для того чтобы нам было предоставлено место, но не получили ответа. Поэтому мы воспользовались данной альтернативой. В съезде приняло участие 254 представителя. Путем голосования было принято решение о создании партии, утверждены Устав, программные документы, атрибуты. После в штабе ReAl был организован избирательный пункт, в голосовании приняли участие 184 представителя съезда. Путем голосования (посредством избирательных бюллетеней) председателем партии 183 голосами был избран ныне находящийся в заключении председатель оргкомитета Партии Республиканская альтернатива Ильгар Мамедов. Кроме И.Мамедова кандидатов не было".

Он сообщил, что на съезде сформировался и меджлис партии:

"В меджлисе на 40 мест претендовал 61 человек. Весь процесс в онлайн-режиме был показан представителям съезда. В меджлис партии включены председатели местных меджлисов, их 18. Процесс снят как фильм, который будет показан".

Отметим, что И.Мамедов был обвинен в организации массовых беспорядков в Исмаиллы 24 января 2013 года. Шекинским судом по тяжким преступлениям он был приговорен к 7 годам заключения.