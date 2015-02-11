​Партия Мусават высоко оценила инициативу правительства по налаживанию контакта с оппозиционными партиями

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Партия Мусават не будет участвовать в очередной встрече между правительственными и оппозиционными партиями, которая состоится 12 февраля. Как сообщили Report в партии, Мусават высоко ценит инициативу правительства по налаживанию контакта с действующими в стране партиями, в том числе и оппозиционными, и по обсуждению существующих в обществе проблем.

В информации сказано, что для получения реальных результатов необходимо предварительное согласование сторонами выносимых на обсуждение вопросов, а также форматов участия: "Вопросы, которые будут обсуждаться на этой встрече, заранее не были согласованы. Учитывая отмеченное, партия Мусават не будет участвовать на встрече, которая состоится 12 февраля 2015 года в Международном пресс-центре".

"Партия Мусават заявляет о своей приверженности к ранее объявленной позиции о готовности к диалогу со всеми политическими силами, в том числе правительством Азербайджана по общенациональным вопросам. Партия готова к диалогу с правительством по общенациональным вопросам в случае предварительного согласования вопросов, а также определения форматов участия сторон".

Отметим, что первая встреча между правительственными и оппозиционными партиями прошла 13 декабря 2014 года.