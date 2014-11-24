Партия Мусават приняла решение о проведении митинга

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялся Диван (заседание) партии Мусават.

Как сообщил Report башган (председатель) партии Эльман Фаттах, на заседании обсуждался вопрос о проведении митинга. Митинг решено провести 14 декабря в Баку в связи с Днем прав человека, который будет отмечаться 10 декабря. Э.Фаттах заявил, что в ближайшие дни он обратится в Исполнительную власть г. Баку с просьбой о предоставлении места для проведения митинга.