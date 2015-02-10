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    ​Партия Мусават получила приглашение на встречу правительства и оппозиции

    Гюльага Асланлы: Мы обсудим этот вопрос и примем решение

    Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Партия "Мусават" также получила приглашение на очередную встречу между правительственными и оппозиционными партиями, которая состоится 12 февраля. Об этом сообщил Report руководитель Центрального исполнительного аппарата партии "Мусават" Гюльага Асланлы. "К партии "Мусават" обратились по поводу участия в данной встрече", - заявил он.

    Г.Асланлы отметил, что партия еще не приняла решение об участии в данной встрече. "Мы обсудим этот вопрос и примем решение".

    Отметим, что первая встреча между правительственными и оппозиционными партиями прошла 13 декабря 2014 года. 

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