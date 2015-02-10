​Партия Мусават получила приглашение на встречу правительства и оппозиции

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Партия "Мусават" также получила приглашение на очередную встречу между правительственными и оппозиционными партиями, которая состоится 12 февраля. Об этом сообщил Report руководитель Центрального исполнительного аппарата партии "Мусават" Гюльага Асланлы. "К партии "Мусават" обратились по поводу участия в данной встрече", - заявил он.

Г.Асланлы отметил, что партия еще не приняла решение об участии в данной встрече. "Мы обсудим этот вопрос и примем решение".

Отметим, что первая встреча между правительственными и оппозиционными партиями прошла 13 декабря 2014 года.