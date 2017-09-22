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    Партия "Мусават" не примет участие на митинге Национального совета

    Гюльага Асланлы: Организаторы митинга не обращались в Мусават

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Организаторы предстоящего 23 сентября митинга Национального совета не обращались в партию "Мусават".

    Об этом Report заявил руководитель Центрального исполнительного аппарата партии "Мусават" Гюльага Асланлы.

    По его словам, поэтому у партии нет решения касательно участия на митинге Национального совета.

    Г.Асланлы заявил, что в повестке партии "Мусават" стоит вопрос проведения массовых акций протеста: "Обсуждения по этому поводу продолжаются". 

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