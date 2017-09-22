Партия "Мусават" не примет участие на митинге Национального совета

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Организаторы предстоящего 23 сентября митинга Национального совета не обращались в партию "Мусават".

Об этом Report заявил руководитель Центрального исполнительного аппарата партии "Мусават" Гюльага Асланлы.

По его словам, поэтому у партии нет решения касательно участия на митинге Национального совета.

Г.Асланлы заявил, что в повестке партии "Мусават" стоит вопрос проведения массовых акций протеста: "Обсуждения по этому поводу продолжаются".