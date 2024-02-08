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Партия кандидата Гудрата Гасангулиева поздравила Ильхама Алиева с победой

Партия кандидата Гудрата Гасангулиева поздравила Ильхама Алиева с победой Партия Народного фронта целостного Азербайджана распространила заявление в связи с предварительными результатами президентских выборов.
Внутренняя политика
8 февраля 2024 г. 01:03
Партия кандидата Гудрата Гасангулиева поздравила Ильхама Алиева с победой

Партия Народного фронта целостного Азербайджана распространила заявление в связи с предварительными результатами президентских выборов.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что для отслеживания процесса голосования от партии были зарегистрированы наблюдатели по всей стране.

В целом, тысячи наблюдателей, члены избирательного штаба положительно охарактеризовали избирательный процесс и заявили об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, а результаты выражают волю граждан.

ПНФЦА заявляет, что не принимает претензии, которые ставили бы под сомнение легитимность выборов.

"Мы поздравляем с уверенной победой вновь избранного президента страны Ильхама Алиева и желаем ему успехов в его деятельности", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке All-Azerbaijan Popular Front Party congratulates Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке BAXCP: "İlham Əliyevi təbrik edir, fəaliyyətində uğurlar arzulayırıq"

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