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Партия Gələcək Azərbaycan: Выборы прошли в демократической атмосфере

Партия Gələcək Azərbaycan: Выборы прошли в демократической атмосфере Выборы прошли в демократической атмосфере.
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 16:02
Партия Gələcək Azərbaycan: Выборы прошли в демократической атмосфере

Выборы прошли в демократической атмосфере.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении партии Gələcək Azərbaycan касательно парламентских выборов.

"Мы считаем, что на избирательных участках были созданы все условия для того, чтобы граждане могли свободно проголосовать за желаемого кандидата. Принимая во внимание анкетные данные, представленные партийными наблюдателями, и отзывы международных наблюдателей, мы заявляем, что выборы в Милли Меджлис VII созыва на подконтрольных нам избирательных участках прошли в демократической атмосфере, в условиях свободной конкуренции", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Future Azerbaijan Party: Elections were held in democratic environment
Версия на азербайджанском языке Gələcək Azərbaycan Partiyası: Seçkilər demokratik mühitdə keçirilib

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