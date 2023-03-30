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Партия Фазиля Мустафы: Нет сомнений, что покушение было совершено по политическим мотивам

Партия Фазиля Мустафы: Нет сомнений, что покушение было совершено по политическим мотивам Нет никаких сомнений в том, что покушение на руководителя "Партии большого строительства" (ПБС), депутата Фазиля Мустафу было совершено по политическим мотивам".
Внутренняя политика
30 марта 2023 г. 18:14
Партия Фазиля Мустафы: Нет сомнений, что покушение было совершено по политическим мотивам

Нет никаких сомнений в том, что покушение на руководителя "Партии большого строительства" (ПБС), депутата Фазиля Мустафу было совершено по политическим мотивам".

Как сообщает Report, это мнение отражено в заявлении партии по поводу террористического акта против Фазиля Мустафы.

В заявлении отмечается, что члены ПБС встретили известие о безжалостном, вероломном и жестоком террористическом акте, совершенном в отношении руководителя партии, депутата Фазиля Мустафы 29 марта, с большим потрясением и глубоким чувством гнева:

"Мы надеемся, что заказчики и исполнители, стоящие за этим кровавым преступлением, будут как можно скорее выявлены правоохранительными органами, переданы в суд и приговорены к самому суровому наказанию, которого они и заслуживают".

ПБС не сомневается, что покушение было совершено по политическим мотивам: "Главная цель совершивших террористический акт посеять в обществе страх, панику и отчаяние".

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Версия на азербайджанском языке Fazil Mustafanın partiyası: "Sui-qəsdin siyasi səbəblərlə icra edilməsi şübhə doğurmur"

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