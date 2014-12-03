Партия "Ени Азербайджан" обнародовала дату начала подготовки к парламентским выборам

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Правящая партия "Ени Азербайджан" (YAP) обнародовала дату начала подготовки к парламентским выборам, которые пройдут в 2015 году. Как сообщил Report заместитель исполнительного секретаря партии Сиявуш Новрузов, партия начнет подготовку к парламентским выборам в феврале следующего года: "После заключительного отчета по выборам в муниципалитет будет дан старт парламентским выборам. Вначале будет подготовлена программа партии в связи с парламентскими выборами, в которой утвердится состав правления партии "Ени Азербайджан". После этого начнется подготовка к выборам".

Отметим, что в 2015 году пройдут выборы в Милли Меджлис Азербайджана.