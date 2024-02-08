Партия демократических реформ поздравила Ильхама Алиева с победой на выборах

Партия демократических реформ поздравила Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах и пожелала успехов в дальнейшей деятельности.

Партия демократических реформ поздравила Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах и пожелала успехов в дальнейшей деятельности.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении партии, распространенном по итогам президентских выборов в Азербайджане.

В заявлении отмечается, партия принимала активное участие в президентских выборах 7 февраля, направив своих наблюдателей на избирательные участки. Партия демократических реформ подтверждает, что выборы прошли в соответствии с демократическими принципами.

"Согласно единогласному решению Партии демократических реформ, президентские выборы 7 февраля прошли мирно, свободный вход на избирательные участки был полностью обеспечен, в процессе регистрации избирателей проблем не наблюдалось. Процесс голосования был организован в соответствии с международными стандартами, подсчет голосов был проведен открыто и прозрачно, никаких проблем не зафиксировано", - говорится в заявлении.

Также отмечено, что демократические условия и возможности, созданные для кандидатов в предвыборном процессе, были высоко оценены Партией демократических реформ.

"На выборах азербайджанский народ выразил свою волю и переизбрал президентом страны Ильхама Алиева, принесшего своей стране победы. Поздравляем Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с этой великой победой, которая является показателем свободы выбора народа", - подчеркивается в заявлении.