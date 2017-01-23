Парламентский комитет призвал международные организации оказать давление на Армению для возвращения тела азербайджанского военнослужащего

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Парламентский комитет по правам человека выступил с заявлением, осуждающим бесчеловечное поведение армян.

Как сообщили Report из пресс-службы парламента, комитет по правам человека Милли Меджлиса направил в международные организации заявление, связанное с нечеловеческим отношением армянской стороны к телу нашего солдата, которое до сих пор остается у врага со времени диверсионных действий, произошедших 29 декабря прошлого года на азербайджано-армянской границе.

В заявлении говорится: "Республика Армения, которая уже свыше 25 лет держит под оккупацией 20% территорий Азербайджанской Республики, продолжает грубо нарушать нормы международного права.

Наглядным примером этому является не передача до сих пор азербайджанской стороне тела солдата Вооруженных сил Азербайджанской Республики Чингиза Гурбанова, погибшего в бою при предотвращении продвижения разведывательной группы ВС Армении, пытавшейся совершить диверсию, нарушив 29 декабря прошлого года госграницу Азербайджанской Республики.

В связи с данным вопросом азербайджанская сторона обратилась в международные организации.

Комитет по правам человека ММ Азербайджанской Республики призывает соответствующие международные организации принять необходимые и срочные меры для возвращения тела солдата Вооруженных сил Азербайджанской Республики и оказать давление на руководство страны-оккупанта".

Парламентский комитет по правам человека направил заявление во все соответствующие международные структуры, включая ОБСЕ, Совет Европы и Международный комитет Красного Креста.