Парламентский комитет по региональным вопросам отчитался о проделанной работе

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание парламентского комитета по региональным вопросам.

Как сообщает Report, председатель комитета Ариф Рагимзаде выступил с отчетом о работах, проделанных комитетом на осенней сессии 2014 года.

А.Рагимзаде отметил, что на осенней сессии комитета было проведено 7 заседаний: "Были обсуждены 13 вопросов, 11 из которых это законопроекты. В отчетный период были рассмотрены 101 поступившее в комитет письмо, предложения, заявления и жалобы, 72 из которых направлены на рассмотрение в соответствующие организации. За время осенней сессии 2014 года члены комитета приняли более 450 граждан".

Члены комитета, также выступившие на заседании, коснулись работ, проделанных комитетом во время осенней сессии.

На заседании был также утвержден план предстоящих на весенней сессии 2015 года работ комитета по региональным вопросам.

В заключение были обсуждены изменения в Положение "О правилах подготовки и согласования документов, связанных с выделением муниципальных участков".