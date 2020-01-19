Парламентские выборы 2020: Кандидаты, вносящие инновации в предвыборную кампанию - ИССЛЕДОВАНИЕ - ФОТО - ВИДЕО

На фоне проводимых в Азербайджане реформ большинство молодежи и известные общественные деятели активно подключились к парламентским выборам в Милли Меджлис нынешнего года. Уже более 1600 кандидатов прошли регистрацию, а это уже рекорд в истории страны.

Предвыборная агитация, которая началась 17 января, сильно отличается от той, что была в ходе предыдущих выборов. Широкое использование возможностей социальных сетей кандидатов и других цифровых инструментов сделало избирательную кампанию более привлекательной для общественности.

Report представляет некоторых кандидатов, кампании которых отличаются своей предвыборной агитацией.

К примеру, член правления "CinemaPlus", кандидат от избирательного округа № 23 Насими-Сабаильского района Баку Заур Дарабзаде активно задействует цифровые платформы. З.Дарабзаде, один из кандидатов, правильно использующий современные методы, помимо офлайн-встреч, отличился и в цифровом мире.

Прежде всего отличается предвыборный сайт З.Дарабзаде. Он содержит биографию кандидата, обращения к избирателям, а также информацию о его работе и социальной деятельности, его наградах. Одной из примечательных особенностей карьеры кандидата является наличие в команде хорошо отобранных пиарщиков и представителей СМИ.

Еще одна интересная особенность команды З.Дарабзаде - известные общественные деятели, такие как Мурад Дадашов, Тунзала Агаева, Азер Гарибов, Эмин Мусави, Санан Шафизаде, Вагиф Джавадов, Хайям Нисанов, Аббас Багиров принимают участие на встречах кандидата и выражают ему поддержку.

Следует обратить внимание в ходе нашего исследования и на кандидата в депутаты от первого избирательного округа № 8 Бинагадинского района Хаяла Мамедханлы, который известен многим, как эксперт по страхованию.

Прежде всего, он очень серьезно относится к агитационной кампании, выбору штаб-квартиры, набору профессиональных сотрудников.

Сочетание цветовых оттенков, минимализма и элементов дизайна, используемых в рекламных материалах, также можно считать удачными.

Х.Мамедханлы подготовил специальный сайт для выборов.

Сайт содержит информацию о кандидате и его платформе, призыв к избирателям, краткую информацию о его встречах, а также ссылки на социальные аккаунты кампании. Кандидат, который также является страховым экспертом, приобретя домен www.9f February.az. перенаправил его на свою страницу.

Елена Эйвазлы, которая была зарегистрирована в качестве кандидата в Лянкяранский городской избирательный округ № 73 (как бывший журналист хорошо известна в прессе по фамилии Сидоренко), начала свою необычную предвыборную кампанию для регионов. С момента сбора подписей становится ясно, что главная цель Эйвазлы - поднять у людей боевой дух, уверенность и надежду на перемены в этом регионе.

Аккаунты в социальных сетях также показывают, что основной целью кандидата, является создать связи с каждым своим избирателем и рассказать ему о своей предвыборной платформе. Глядя на комментарии на странице кандидата в Facebook, многие отмечают, что она является нехарактерным для южного региона лицом. Следует принять во внимание, что для Лянкярана включение женщины в парламентские выборы, является неожиданным событием.

Сабир Мамедов, выдвинувший свою кандидатуру в Милли Меджлис от 26-го избирательного округа Сабунчинского района, также предпочитает общаться с избирателями современными методами.

Отметим, что С.Мамедов, проживавший в Чешской Республике в течение нескольких лет, где занимался предпринимательской деятельностью, ведет свою предвыборную кампанию с использованием современных элементов и технологий, используемых в Европе. Таким образом, большая часть кампании кандидата в поселке Бакыханова, основана на цифровых платформах.

Кандидат, пришедший на встречу с избирателями без галстука, стремился к более тесному общению, используя специальный "таргетинг" (предоставление информации о выбранном контенте по определенным критериям) в онлайн-обмене, чтобы иметь возможность общаться со своим электоратом на цифровых платформах.

Насими Пашаев - эксперт по связям с общественностью, который выдвинул кандидатуру от Евлах-Мингячевирского избирательного округа №49, сказал, что считает предвыборную кампанию фактически пиар-кампанией.

Отказавшись от газет и телевизионной рекламы, Пашаев создал команду для работы с цифровыми платформами и запустил сайт предвыборной кампании. Помимо платформ Facebook, instagram и YouTube, Пашаев стремится привлечь внимание избирателей, размещая на новостных сайтах рекламу, а также баннеры и пресс-релизы.

Кроме того, кандидат начал внедрять новые методы, которые часто использовались. Так, в ходе кампании они раздавали специальные буклеты с лозунгами, платформами, биографиями и другой информацией.

Предвыборная агитация продлится до 08:00 8 февраля.

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане состоятся 9 февраля.

Report продолжит предоставлять материалы, связанные с различными кандидатами во время их агитационной кампании ...