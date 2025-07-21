Кабмин утвердил порядок использования средств от штрафов, применяемых Госслужбой призыва

Парламент утвердил порядок использования средств от штрафов, применяемых Госслужбой призыва

Кабмин Азербайджана утвердил порядок использования средств от штрафов, применяемых Государственной службой по призыву и мобилизации на военную службу (ГСПМВС).

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Правила разработаны в соответствии со статьей 49.5 закона "О воинской обязанности и военной службе" и определяют порядок использования штрафов, перечисляемых на казначейский счет Службы.

Эти внебюджетные средства считаются государственной собственностью, находятся в распоряжении Службы, и их распорядитель не может быть изменен.

Они формируются за счет 50% средств, собранных от штрафов, применяемых Службой на основании Кодекса об административных проступках за нарушение требований вышеупомянутого закона.

Для целевого использования внебюджетных средств в Государственном казначейском агентстве при Министерстве финансов открывается специальный казначейский счет для Службы.

Сбор и использование внебюджетных средств осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов.