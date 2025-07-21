Кабмин утвердил порядок использования средств от штрафов, применяемых Госслужбой призыва

Кабмин Азербайджана утвердил порядок использования средств от штрафов, применяемых Государственной службой по призыву и мобилизации на военную службу (ГСПМВС).
Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Правила разработаны в соответствии со статьей 49.5 закона "О воинской обязанности и военной службе" и определяют порядок использования штрафов, перечисляемых на казначейский счет Службы.
Эти внебюджетные средства считаются государственной собственностью, находятся в распоряжении Службы, и их распорядитель не может быть изменен.
Они формируются за счет 50% средств, собранных от штрафов, применяемых Службой на основании Кодекса об административных проступках за нарушение требований вышеупомянутого закона.
Для целевого использования внебюджетных средств в Государственном казначейском агентстве при Министерстве финансов открывается специальный казначейский счет для Службы.
Сбор и использование внебюджетных средств осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов.