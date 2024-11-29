Парламент Азербайджана утвердил поправки в закон "О медицинском страховании"

Милли Меджлис на пленарном заседании утвердил в третьем чтении изменения в закон "О медицинском страховании".

Милли Меджлис на пленарном заседании утвердил в третьем чтении изменения в закон "О медицинском страховании".

Как сообщает Report, согласно поправкам, аптечные организации получат возможность участвовать в системе обязательного медицинского страхования. Для этого с заинтересованными аптеками будут заключаться договоры в установленном законом порядке.

Отпуск лекарств застрахованным лицам в амбулаторных условиях будет возможен только по рецепту, зарегистрированному в электронной базе данных ОМС.

Кроме того, изменения разрешают передачу сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его представителя при наступлении страхового случая. Это необходимо для реализации обязательного медицинского страхования.

После обсуждений парламентарии проголосовали за утверждение проекта закона в окончательном чтении.