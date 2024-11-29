О нас

Парламент Азербайджана утвердил поправки в закон "О медицинском страховании"

Парламент Азербайджана утвердил поправки в закон "О медицинском страховании" Милли Меджлис на пленарном заседании утвердил в третьем чтении изменения в закон "О медицинском страховании".
Внутренняя политика
29 ноября 2024 г. 12:47
Парламент Азербайджана утвердил поправки в закон О медицинском страховании

Милли Меджлис на пленарном заседании утвердил в третьем чтении изменения в закон "О медицинском страховании".

Как сообщает Report, согласно поправкам, аптечные организации получат возможность участвовать в системе обязательного медицинского страхования. Для этого с заинтересованными аптеками будут заключаться договоры в установленном законом порядке.

Отпуск лекарств застрахованным лицам в амбулаторных условиях будет возможен только по рецепту, зарегистрированному в электронной базе данных ОМС.

Кроме того, изменения разрешают передачу сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его представителя при наступлении страхового случая. Это необходимо для реализации обязательного медицинского страхования.

После обсуждений парламентарии проголосовали за утверждение проекта закона в окончательном чтении.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “Tibbi sığorta haqqında” qanuna dəyişikliklər son oxunuşda təsdiqlənib

Самое важное

Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
Президент: Несмотря на клеветническую кампанию, Азербайджану удалось добиться исторических результатов на переговорах по климату
24 ноября 2024 г. 17:16
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического Бакинского прорыва
Президент Азербайджана: Мир стал свидетелем исторического "Бакинского прорыва"
24 ноября 2024 г. 17:12
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
Ильхам Алиев: Бакинское заседание COP войдет в историю как одна из величайших конференций COP
24 ноября 2024 г. 17:08
Исторический успех COP29: Зеленый свет углеродному рынку
Исторический успех COP29: "Зеленый свет" углеродному рынку
24 ноября 2024 г. 00:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi