Парламент Азербайджана подготовил законопроект, связанный с возвращением беженцев и вынужденных переселенцев

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Состоялось первое заседание парламентского комитета по труду и социальной политике для весенней сессии.

Как сообщает Report, на заседании рассмотрели план законодательных работ комитета для весенней сессии.

Как отметил председатель комитета Хады Раджабли, на весенней сессии рассмотрят законопроекты "О правах инвалидов" и "О туризме": "Мы не стали подготавливать дополнительный законопроект. Оба проекта обсуждаются уже долгое время. Проект поступит в парламент в ближайшие дни".

Х.Раджабли добавил, что законопроект "О правах инвалидов" является повторно доработанным вариантом закона "О предотвращении инвалидности": "Указанный закон частично потерял свою актуальность, поэтому возникла необходимость в его повторной доработке".

По его словам, подготовлен законопроект "О репатриации в связи с возвращением беженцев и вынужденных переселенцев": "Проект находится у нас. Кроме того, предусматривается внести ряд изменений в Трудовой кодекс. Предложения будут рассмотрены при проведении слушаний. Мы также должны выступить с новыми инициативами. В этом направлении на депутатов возлагаются серьезные обязательства. Кроме того, основываясь на сегодняшнюю реальность, необходимо внесение дополнений и изменений в ряд законов. Для этого мы обладаем всеми возможностями".

Х.Раджабли заявил также о проведении в парламенте слушаний: "Кроме того, было бы неплохо создать условия для проведения слушаний в министерствах. Недавно мы даже говорили на эту тему с министром труда и социальной защиты населения Салимом Муслимовым. Министр отнесся к нашему предложению с одобрением".