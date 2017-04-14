Парки отдыха передаются на баланс органов исполнительной власти

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане парки культуры и отдыха передаются на баланс органов исполнительной власти.

Как сообщает Report, в связи с этим Кабинет министров внес изменения в "Список подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики".

Согласно изменениям, парки культуры и туризма изъяты из "Списка подведомственных организаций, не входящих в структуру министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики". Эти парки с принадлежащим им имуществом переданы в соответствующие органы исполнительной власти.

Министерству культуры и туризма, госкомитету по вопросам имущества и соответствующим органам исполнительной власти поручено решить все вытекающие из решения вопросы.