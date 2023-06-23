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Парижский суд наказал напавшего на посольство Азербайджана во Франции

Парижский суд наказал напавшего на посольство Азербайджана во Франции В парижском суде сегодня состоялись слушания по делу члена функционирующего во Франции армянского движения Charjoum Лориса Туфаняна, который во время несанкционированной акции, проведенной в прошлом году перед посольством Азербайджана в Париже, напал на з
Внутренняя политика
23 июня 2023 г. 21:38
Парижский суд наказал напавшего на посольство Азербайджана во Франции

В парижском суде сегодня состоялись слушания по делу члена функционирующего во Франции армянского движения Charjoum Лориса Туфаняна, который во время несанкционированной акции, проведенной в прошлом году перед посольством Азербайджана в Париже, напал на здание диппредставительства.

Об этом Report сообщили в посольстве.

Согласно информации, решением парижского суда от 23 июня 2023 года Л.Туфанян был приговорен к условному шестимесячному сроку и штрафу.

"Посольство еще раз решительно осуждает любые попытки нападения на дипломатическую миссию со стороны радикальных группировок, призывает к обеспечению усиленных мер со стороны местных правоохранительных органов по обеспечению безопасности дипломатической миссии в соответствии с Венской конвенцией 1961 года и высоко оценивает указанное решение Парижского суда с точки зрения предотвращения подобных случаев в будущем и обеспечения справедливости", - добавили в дипломатическом представительстве.

Напомним, что 18 сентября 2022 года армянские радикалы попытались совершить нападение на посольство Азербайджана в Париже, в результате чего зданию диппредставительства был нанесен ущерб. Улики в связи с фактом были переданы в местный суд, было выдвинуто требование наказать главного организатора и участников нападения. Интересы посольства Азербайджана в ходе слушаний представляла юридическая компания Lexlor.

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Версия на азербайджанском языке Paris məhkəməsi ötən il Azərbaycan səfirliyinin binasına hücum edən şəxsi cəzalandırıb

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