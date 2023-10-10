Паола Варгас: Поражена скоростью и масштабами работ по очистке от мин, проводимых в Азербайджане

Поражена скоростью и масштабами работ по очистке от мин, проводимых правительством Азербайджана, на освобожденных территориях страны.

"Поражена скоростью и масштабами работ по очистке от мин, проводимых правительством Азербайджана, на освобожденных территориях страны".

Как сообщает Report , об этом заявила в своем видеообращении колумбийская журналистка и активистка гражданского общества Паола Варгас (Paola Vargas).

"Пару месяцев назад мне посчастливилось побывать в Азербайджане. Я была впечатлена тем, какими темпами правительство Азербайджана проводит работы в заминированных районах - освобожденных территориях Карабаха. Должна сказать, что это довольно трудная задача, учитывая, что Армения не предоставляет полную информацию о расположении мин. Почти 2000 человек упорно трудились, чтобы очистить эти районы от мин, унесших жизни невинных людей. Очень рада, что было расчищено от мин более 89 000 гектаров, и ожидается, что к концу этого года будут очищены еще более 50 000 гектаров ", - сказала она.

Отметим, что ряд зарубежных неправительственных организаций (НПО), активисты гражданского общества собирают подписи под петицией "Глобальная инициатива за мир без мин".

Петиция была размещена на международной платформе JotForm в рамках международной кампании "Мир за мир на Кавказе" (World For Peace in Caucasus).

