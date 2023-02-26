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Память жертв Ходжалинского геноцида почтили минутой молчания

Память жертв Ходжалинского геноцида почтили минутой молчания Память жертв Ходжалинского геноцида на территории Азербайджана почтили минутой молчания.
Внутренняя политика
26 февраля 2023 г. 17:01
Память жертв Ходжалинского геноцида почтили минутой молчания

Память жертв Ходжалинского геноцида на территории Азербайджана почтили минутой молчания.

Как сообщает Report, в 17:00 по бакинскому времени движение транспорта и пешеходов по автомобильным дорогам на территории страны было приостановлено, автомобили подали сигналы.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные формирования с помощью 366-го полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду примерно 2 500 ходжалинцев попытались выбраться из города в надежде добраться до Агдама и найти там убежище. Но армяне жестоко расправились с мирным населением, расстреливая и убивая безоружных людей, в том числе детей, стариков и женщин.

Во время этого очередного массового кровопролития, учиненного армянскими агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей были взяты в плен, судьба 150 из них до сих пор неизвестна, 475 ходжалинцев стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib

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