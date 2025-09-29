Память о невинных жертвах: Мемориальный комплекс Гянджи раскрывает правду о трагедии

В новом Мемориальном комплексе Гянджи представлены многочисленные факты преступлений, совершенных против азербайджанцев в различные исторические периоды.

Как передает западное бюро Report, об этом журналистам сообщили в ходе медиатура, организованного по следам визита президента.

Фундамент комплекса заложил президент Ильхам Алиев в январе 2022 года, он призван увековечить память невинных жертв ракетных ударов Армении во время Второй Карабахской войны и донести горькую правду о войне до будущих поколений.

В марте 2025 года первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева вместе с дочерьми Лейлой и Арзу Алиевыми ознакомилась с проектом, а в августе президент Ильхам Алиев и первая леди проинспектировали ход работ в комплексе.

Напомним, что город Гянджа, расположенный в 80 километрах от линии фронта, подвергся ракетным ударам со стороны Армении в период Отечественной войны - 4, 5, 8, 11 и 17 октября из ракетных систем "Точка-У", "Смерч", "СКАД" и других. В результате этих атак погибли 26 мирных жителей, включая 6 детей, и 142 гражданских лица получили ранения.

Мемориал построен именно на месте одного из таких ударов – там, где раньше стояли жилые дома, и занимает территорию площадью 4 гектара.

Отметим, что президент Ильхам Алиев 27 сентября – в День памяти – принял участие в открытии Мемориального комплекса Гянджи.