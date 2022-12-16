Пакистанские общественные организации поддержали азербайджанских активистов в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги

Пакистанские общественные организации "Форум молодежной дипломатии" и "Институт глобальной стратегии устойчивого развития" присоединились к поддержке азербайджанских активистов в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги.

Пакистанские общественные организации "Форум молодежной дипломатии" и "Институт глобальной стратегии устойчивого развития" присоединились к поддержке азербайджанских активистов в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги.

Как передает Report, об сообщает Евразийский региональный центр молодежного форума Организации Исламской Конференции.

"Экологический мониторинг должен проводиться экологами и эковолонтерами, а эксплуатация всех природных ресурсов - осуществляться в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Мы требуем, гарантий безопасности азербайджанских экоактивистов, а также соблюдения и реализации Целей устойчивого развития ООН любой ценой. Это возможно лишь в случае прекращения экологического террора и привлечения виновных в нем к ответственности, что будет способствовать поддержанию мира в регионе", - говорится в заявлении "Института глобальной стратегии устойчивого развития".

В свою очередь, "Форум молодежной дипломатии" призывает создать условия для мониторинга ситуации по минной угрозе, которая представляет опасность не только для людей, но и наносит ущерб окружающей среде.