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Пакистанские общественные организации поддержали азербайджанских активистов в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги

Пакистанские общественные организации поддержали азербайджанских активистов в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги Пакистанские общественные организации "Форум молодежной дипломатии" и "Институт глобальной стратегии устойчивого развития" присоединились к поддержке азербайджанских активистов в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги.
Внутренняя политика
16 декабря 2022 г. 19:25
Пакистанские общественные организации поддержали азербайджанских активистов в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги

Пакистанские общественные организации "Форум молодежной дипломатии" и "Институт глобальной стратегии устойчивого развития" присоединились к поддержке азербайджанских активистов в связи с ситуацией вокруг Лачынской дороги.

Как передает Report, об сообщает Евразийский региональный центр молодежного форума Организации Исламской Конференции.

"Экологический мониторинг должен проводиться экологами и эковолонтерами, а эксплуатация всех природных ресурсов - осуществляться в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики. Мы требуем, гарантий безопасности азербайджанских экоактивистов, а также соблюдения и реализации Целей устойчивого развития ООН любой ценой. Это возможно лишь в случае прекращения экологического террора и привлечения виновных в нем к ответственности, что будет способствовать поддержанию мира в регионе", - говорится в заявлении "Института глобальной стратегии устойчивого развития".

В свою очередь, "Форум молодежной дипломатии" призывает создать условия для мониторинга ситуации по минной угрозе, которая представляет опасность не только для людей, но и наносит ущерб окружающей среде.

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Версия на английском языке Pakistani public organizations support Azerbaijani activists protesting on Lachin road
Версия на азербайджанском языке Pakistanın ictimai təşkilatları Xankəndi-Laçın yolundakı vəziyyətlə bağlı azərbaycanlı fəallara dəstək verib

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