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Пакистан направил гуманитарную помощь Азербайджану 

Пакистан направил гуманитарную помощь Азербайджану  Помол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе сказал, что эта помощь – еще один показатель братского отношения его страны к азербайджанскому народу
Внутренняя политика
12 декабря 2020 г. 11:26
Пакистан направил гуманитарную помощь Азербайджану 

Правительство Пакистана направило гуманитарную помощь Азербайджану.

Как сообщили Report в посольстве этой страны в Азербайджане, помощь предназначена для находящихся на освобожденных землях военнослужащих и других лиц.

Гуманитарная помощь, высланная спецбортом из Пакистана, была передана представителям соответствующих структур Азербайджана в Международном аэропорту Гейдар Алиев.

Помол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе сказал, что эта помощь – еще один показатель братского отношения его страны к азербайджанскому народу. Правительство и народ Пакистана всегда были рядом с Азербайджаном и готовы оказать всестороннюю поддержку в восстановлении освобожденных земель и возвращении вынужденных переселенцев на родные земли.

Официальные лица Азербайджана выразили благодарность за оказанную помощь.

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Версия на английском языке ФотоPakistan sends humanitarian aid to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоPakistan Azərbaycana humanitar yardım göndərib

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