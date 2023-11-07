Президент и первая леди ознакомились с запланированными работами в здании "Женской гимназии" в Шуше

7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены в здании исторического памятника "Женская гимназия" в городе Шуша.

7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены в здании исторического памятника "Женская гимназия" в городе Шуша.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы об историческом памятнике.

Было сообщено, что самостоятельная женская школа в Шуше была основана 26 октября 1875 года благотворительным обществом, созданным шушинцами. Здесь была создана возможность для получения образования девушкам, независимо от их религиозных убеждений и происхождения. В учебный план входили преподавание русского языка, арифметики, чтения на родном языке, письма, чистописания, рисования, черчения, общей географии, истории, страноведения. В то же время в школе учили национальным песням, преподавали природу, историю и физику. Несмотря на то, что образование в школе было платным, дети из бедных семей были освобождены от платы за обучение. За дополнительную плату обучали также французскому и немецкому языкам, преподавали музыку. В 1894 году Шушинская женская школа была переименована в Шушинскую Мариинскую женскую школу с повышением внимания обучению девушек русскому языку, а также частичной оплатой расходов из казны и стала четырехклассной. Школа начала свою деятельность со 120 ученицами. Уже в 1895-1896 учебном году здесь обучались 147 девушек. Создание этой школы позволило азербайджанкам получать образование и на русском языке. Шушинская Мариинская женская школа сыграла важную роль в области женского образования и получения азербайджанками светского образования. В 1884 году в Шуше на основе двух частных женских школ была создана женская школа Святой Марии, тем самым азербайджанским девушкам был открыт путь к европейскому образованию.

Было отмечено, что в советское время в здании также функционировала школа-интернат. Планируется в будущем использовать его как центр декоративно-прикладного искусства и административное здание по культурным сферам.