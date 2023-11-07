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Президент и первая леди ознакомились с запланированными работами в здании "Женской гимназии" в Шуше

Президент и первая леди ознакомились с запланированными работами в здании "Женской гимназии" в Шуше 7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены в здании исторического памятника "Женская гимназия" в городе Шуша.
Внутренняя политика
7 ноября 2023 г. 19:38
Президент и первая леди ознакомились с запланированными работами в здании Женской гимназии в Шуше

7 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, которые будут проведены в здании исторического памятника "Женская гимназия" в городе Шуша.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы об историческом памятнике.

Было сообщено, что самостоятельная женская школа в Шуше была основана 26 октября 1875 года благотворительным обществом, созданным шушинцами. Здесь была создана возможность для получения образования девушкам, независимо от их религиозных убеждений и происхождения. В учебный план входили преподавание русского языка, арифметики, чтения на родном языке, письма, чистописания, рисования, черчения, общей географии, истории, страноведения. В то же время в школе учили национальным песням, преподавали природу, историю и физику. Несмотря на то, что образование в школе было платным, дети из бедных семей были освобождены от платы за обучение. За дополнительную плату обучали также французскому и немецкому языкам, преподавали музыку. В 1894 году Шушинская женская школа была переименована в Шушинскую Мариинскую женскую школу с повышением внимания обучению девушек русскому языку, а также частичной оплатой расходов из казны и стала четырехклассной. Школа начала свою деятельность со 120 ученицами. Уже в 1895-1896 учебном году здесь обучались 147 девушек. Создание этой школы позволило азербайджанкам получать образование и на русском языке. Шушинская Мариинская женская школа сыграла важную роль в области женского образования и получения азербайджанками светского образования. В 1884 году в Шуше на основе двух частных женских школ была создана женская школа Святой Марии, тем самым азербайджанским девушкам был открыт путь к европейскому образованию.

Было отмечено, что в советское время в здании также функционировала школа-интернат. Планируется в будущем использовать его как центр декоративно-прикладного искусства и административное здание по культурным сферам.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev examines works to be accomplished in Girls' Gymnasium historical building
Версия на азербайджанском языке Prezident və birinci xanım Şuşada “Qızlar gimnaziyası” tarixi abidə binasında həyata keçiriləcək işlərlə tanış olublar

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