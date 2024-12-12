ОЗА: Возмещение ущерба изгнанным из Армении лицам не может рассматриваться как альтернатива возвращению

Конкретные положения соответствующих международных конвенций признают право возвращения на родину насильственно депортированных из Армении западных азербайджанцев.
Об этом в ответ на запрос Report сказала руководитель отдела по связям с общественностью Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Ульвия Зульфигар.
"Право на возвращение, которое является одним из важных принципов ООН в области прав человека и международного права, упоминается в пункте 2 статьи 13 Всеобщей декларации прав человека, где четко сказано, что "каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства" и "каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну", - отметила она.
Кроме того, по ее словам, Конвенция ООН о статусе беженцев и другие международные документы поддерживают право на возвращение, и этот принцип в основном применяется к вынужденным переселенцам, беженцам и изгнанным с родных земель лицам.
Представитель ОЗА заявила, что возвращение западных азербайджанцев позволит восстановить историческую справедливость, а компенсация материального и морального ущерба, причиненного изгнанным из Армении лицам, ни в коем случае не может рассматриваться как альтернатива возвращению.
"Речь идет не только о возвращении людей на родные земли, но и о международном признании и компенсации за совершенные в отношении них нарушения. Разумеется, компенсация подразумевает возмещение материального и морального ущерба, причиненного депортированным лицам, и восстановление уничтоженного имущества только после их возвращения в свои дома", - подчеркнула она.
Представитель общины добавила, что Армения должна принять на себя обязательство по обеспечению возвращения западных азербайджанцев, и уклонение от него является нарушением принципа ООН о праве на возвращение, отраженном во Всеобщей декларации прав человека.