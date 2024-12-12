ОЗА: Возмещение ущерба изгнанным из Армении лицам не может рассматриваться как альтернатива возвращению

Конкретные положения соответствующих международных конвенций признают право возвращения на родину насильственно депортированных из Армении западных азербайджанцев.

Конкретные положения соответствующих международных конвенций признают право возвращения на родину насильственно депортированных из Армении западных азербайджанцев.

Об этом в ответ на запрос Report сказала руководитель отдела по связям с общественностью Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Ульвия Зульфигар.

"Право на возвращение, которое является одним из важных принципов ООН в области прав человека и международного права, упоминается в пункте 2 статьи 13 Всеобщей декларации прав человека, где четко сказано, что "каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства" и "каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну", - отметила она.

Кроме того, по ее словам, Конвенция ООН о статусе беженцев и другие международные документы поддерживают право на возвращение, и этот принцип в основном применяется к вынужденным переселенцам, беженцам и изгнанным с родных земель лицам.

Представитель ОЗА заявила, что возвращение западных азербайджанцев позволит восстановить историческую справедливость, а компенсация материального и морального ущерба, причиненного изгнанным из Армении лицам, ни в коем случае не может рассматриваться как альтернатива возвращению.

"Речь идет не только о возвращении людей на родные земли, но и о международном признании и компенсации за совершенные в отношении них нарушения. Разумеется, компенсация подразумевает возмещение материального и морального ущерба, причиненного депортированным лицам, и восстановление уничтоженного имущества только после их возвращения в свои дома", - подчеркнула она.

Представитель общины добавила, что Армения должна принять на себя обязательство по обеспечению возвращения западных азербайджанцев, и уклонение от него является нарушением принципа ООН о праве на возвращение, отраженном во Всеобщей декларации прав человека.