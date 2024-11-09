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ОЗА: Восстановление территориальной целостности - высшее проявление уважения к Государственному флагу

ОЗА: Восстановление территориальной целостности - высшее проявление уважения к Государственному флагу Высшим проявлением уважения к государственному флагу является восстановление территориальной целостности страны.
Внутренняя политика
9 ноября 2024 г. 12:48
ОЗА: Восстановление территориальной целостности - высшее проявление уважения к Государственному флагу

Высшим проявлением уважения к Государственному флагу является восстановление территориальной целостности страны.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА) по случаю Дня Государственного флага.

В заявлении отмечается, что под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева предпринимались системные шаги по пропаганде государственного флага как священного национального символа.

"Согласно распоряжению, подписанному президентом Ильхамом Алиевым в 2009 году, ежегодно 9 ноября отмечается в Азербайджане как День Государственного флага. Площадь Государственного флага и созданный там Музей государственного флага занимают особое место в пропаганде наших национальных символов. Азербайджанский народ проявляет огромное уважение к трехцветному флагу как к священной ценности, отражающей свободу, единство и волю нашего народа", - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что ОЗА благодарна президенту Ильхаму Алиеву за поддержку права западных азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение на родные земли, и за уважение, которое он проявляет к историческим символам азербайджанского народа.

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Версия на азербайджанском языке İcma: Dövlət bayrağına ehtiramın ən ali ifadəsi ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasıdır

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