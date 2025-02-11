ОЗА: Употребление алкоголя в мечети Тепебаши в Армении является неуважением ко всему исламскому миру

Употребление алкоголя в мечети Тепебаши в Ереване является неуважением ко всему исламскому миру.

Употребление алкоголя в мечети Тепебаши в Ереване является неуважением ко всему исламскому миру.

Об этом в ответ на запрос Report заявила начальник отдела по связям с общественностью Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.

По ее словам, Армении следовало с уважением относиться к азербайджанскому материально-культурному наследию и не допускать его разрушения: "Вместо этого историческая мечеть Тепебаши, принадлежащая западным азербайджанцам, превратилась в место употребления алкогольных напитков".

Зульфигар отметила, что в Армении разрушено более 300 мечетей, принадлежащих западным азербайджанцам: "Также около 600 кладбищ стерты с лица земли".

Она призвала международную общественность и различные всемирные организации отреагировать на подобное поведение Армении.