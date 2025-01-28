ОЗА требует от Human Rights Watch прекратить поддержку политики этнической чистки, проводимой Арменией

16:08

Община западного Азербайджана (ОЗА) требует от организации Human Rights Watch и стоящих за ней сил прекратить использовать права человека в качестве политического инструмента, а также прекратить поддержку политики этнической чистки, проводимой со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

ОЗА отмечает, что Human Rights Watch, называющая себя защитником прав человека, опубликовала ежегодный отчет о ситуации с правами человека в мире: "В части отчета, касающейся Азербайджана, наряду с многочисленными клеветническими заявлениями поднимается вопрос о создании условий для возвращения уехавших армян. Однако в части, касающейся Армении, нет ни слова о возвращении изгнанных оттуда азербайджанцев".

Община считает, что это этническая и религиозная дискриминация азербайджанского народа со стороны Human Rights Watch: "Расовая дискриминация неприемлема. Когда такую дискриминацию осуществляют организации, позиционирующие себя как защитники прав человека, это наносит двойной удар по правам человека. В частности, напомним, что незадолго до публикации этого отчета было распространено выступление бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна, подтверждающее, что этническая чистка по отношению к западным азербайджанцам являлась государственной политикой Армении, и мы направили по этому поводу специальное обращение в Human Rights Watch".