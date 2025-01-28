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ОЗА требует от Human Rights Watch прекратить поддержку политики этнической чистки, проводимой Арменией

ОЗА требует от Human Rights Watch прекратить поддержку политики этнической чистки, проводимой Арменией 16:08
Внутренняя политика
28 января 2025 г. 16:23
ОЗА требует от Human Rights Watch прекратить поддержку политики этнической чистки, проводимой Арменией

Община западного Азербайджана (ОЗА) требует от организации Human Rights Watch и стоящих за ней сил прекратить использовать права человека в качестве политического инструмента, а также прекратить поддержку политики этнической чистки, проводимой со стороны Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

ОЗА отмечает, что Human Rights Watch, называющая себя защитником прав человека, опубликовала ежегодный отчет о ситуации с правами человека в мире: "В части отчета, касающейся Азербайджана, наряду с многочисленными клеветническими заявлениями поднимается вопрос о создании условий для возвращения уехавших армян. Однако в части, касающейся Армении, нет ни слова о возвращении изгнанных оттуда азербайджанцев".

Община считает, что это этническая и религиозная дискриминация азербайджанского народа со стороны Human Rights Watch: "Расовая дискриминация неприемлема. Когда такую дискриминацию осуществляют организации, позиционирующие себя как защитники прав человека, это наносит двойной удар по правам человека. В частности, напомним, что незадолго до публикации этого отчета было распространено выступление бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна, подтверждающее, что этническая чистка по отношению к западным азербайджанцам являлась государственной политикой Армении, и мы направили по этому поводу специальное обращение в Human Rights Watch".

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community demands that Human Rights Watch stop supporting Armenia's policy of ethnic cleansing
Версия на азербайджанском языке İcma Human Rights Watch təşkilatından Ermənistanın etnik təmizləmə siyasətinə dəstəyini dayandırmağı tələb edir

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