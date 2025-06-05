ОЗА провела в Хачмазе мероприятие в рамках продвижения идеи возвращения в Западный Азербайджан

17:50

Целью проведения подобных мероприятий в различных регионах страны является пропаганда идеи возвращения в Западный Азербайджан.

Об этом Северному бюро Report заявил председатель Общины Западного Азербайджана (ОЗА), депутат Милли Меджлиса Аваз Алекберли.

По его словам, аналогичные мероприятия будут проведены и в других районах Северной зоны страны: "Конференция, прошедшая в Хачмазе, стала одним из очередных мероприятий, организованных ОЗА совместно с исполнительными структурами регионов в рамках продвижения идеи возвращения в Западный Азербайджан. Ее основная цель - пропаганда концепции возвращения на исторические земли Западного Азербайджана и доведение ее положений до местной общественности", - сказал он.

По его словам, мероприятие в Хачмазе было организовано на высоком уровне.

"В ближайшее время серия подобных инициатив продолжится в северных районах страны - Губе и Шабране. Убежден, что это событие стало еще одним значимым шагом на пути к возвращению в Западный Азербайджан", - подчеркнул Алекберли.