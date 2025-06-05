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ОЗА провела в Хачмазе мероприятие в рамках продвижения идеи возвращения в Западный Азербайджан

ОЗА провела в Хачмазе мероприятие в рамках продвижения идеи возвращения в Западный Азербайджан 17:50
Внутренняя политика
5 июня 2025 г. 18:21
ОЗА провела в Хачмазе мероприятие в рамках продвижения идеи возвращения в Западный Азербайджан

Целью проведения подобных мероприятий в различных регионах страны является пропаганда идеи возвращения в Западный Азербайджан.

Об этом Северному бюро Report заявил председатель Общины Западного Азербайджана (ОЗА), депутат Милли Меджлиса Аваз Алекберли.

По его словам, аналогичные мероприятия будут проведены и в других районах Северной зоны страны: "Конференция, прошедшая в Хачмазе, стала одним из очередных мероприятий, организованных ОЗА совместно с исполнительными структурами регионов в рамках продвижения идеи возвращения в Западный Азербайджан. Ее основная цель - пропаганда концепции возвращения на исторические земли Западного Азербайджана и доведение ее положений до местной общественности", - сказал он.

По его словам, мероприятие в Хачмазе было организовано на высоком уровне.

"В ближайшее время серия подобных инициатив продолжится в северных районах страны - Губе и Шабране. Убежден, что это событие стало еще одним значимым шагом на пути к возвращению в Западный Азербайджан", - подчеркнул Алекберли.

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Версия на азербайджанском языке İcma sədri: Bu tədbirlərin məqsədi Qərbi Azərbaycana qayıdış ideyasının bölgələrdə təbliğidir

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