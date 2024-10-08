ОЗА провела параллельное мероприятие в рамках конференции ОБСЕ в Варшаве

Община Западного Азербайджана (ОЗА) в рамках Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению провела параллельное мероприятие, посвященное праву на возвращение.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) в рамках Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению провела параллельное мероприятие, посвященное праву на возвращение.

Как сообщили Report в общине, мероприятие проведено с целью повышения международного внимания к обеспечению права изгнанных из Армении азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение на свои исторические земли.

На мероприятии выступили заместитель председателя правления Общины Западного Азербайджана Рамиль Гасан и руководитель аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы, были обсуждены правовые, гуманитарные и практические аспекты возвращения.