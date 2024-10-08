О нас

ОЗА провела параллельное мероприятие в рамках конференции ОБСЕ в Варшаве

ОЗА провела параллельное мероприятие в рамках конференции ОБСЕ в Варшаве Община Западного Азербайджана (ОЗА) в рамках Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению провела параллельное мероприятие, посвященное праву на возвращение.
Внутренняя политика
8 октября 2024 г. 14:47
ОЗА провела параллельное мероприятие в рамках конференции ОБСЕ в Варшаве

Община Западного Азербайджана (ОЗА) в рамках Варшавской конференции ОБСЕ по человеческому измерению провела параллельное мероприятие, посвященное праву на возвращение.

Как сообщили Report в общине, мероприятие проведено с целью повышения международного внимания к обеспечению права изгнанных из Армении азербайджанцев на безопасное и достойное возвращение на свои исторические земли.

На мероприятии выступили заместитель председателя правления Общины Западного Азербайджана Рамиль Гасан и руководитель аппарата омбудсмена Азербайджана Айдын Сафиханлы, были обсуждены правовые, гуманитарные и практические аспекты возвращения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоWestern Azerbaijan Community holds side event within OSCE Warsaw Conference
Версия на азербайджанском языке ФотоQərbi Azərbaycan İcması Varşavada ATƏT-in konfransı çərçivəsində yan tədbir keçirib

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
3 октября 2024 г. 13:05
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
Президент Азербайджана: Трагедия пропавших без вести лиц является одним из тяжких последствий агрессии Армении
2 октября 2024 г. 12:30
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
Элин Сулейманов ответил на необоснованные обвинения, направленные против Азербайджана
7 октября 2024 г. 08:23
В Иране вновь произошло землетрясение 
В Иране вновь произошло землетрясение 
4 октября 2024 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi