ОЗА провела международное мероприятие, посвященное Всемирному дню беженцев

ОЗА провела международное мероприятие, посвященное Всемирному дню беженцев

Община Западного Азербайджана (ОЗА) организовала международное мероприятие, посвященное Всемирному дню беженцев.

Об этом Report сообщили в ОЗА.

В мероприятии приняли участие главы аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств, общественные и научные деятели, а также представители СМИ. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам права на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, а также по проблемам беженцев.

Отметим, что Всемирный день беженцев был учрежден резолюцией 55/76 Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в 2000 году. Цель этого дня — привлечь международное внимание к проблемам беженцев. Община Западного Азербайджана ежегодно организует мероприятие по случаю этого дня.