ОЗА провела международное мероприятие, посвященное Всемирному дню беженцев

Община Западного Азербайджана (ОЗА) организовала международное мероприятие, посвященное Всемирному дню беженцев.
Об этом Report сообщили в ОЗА.
В мероприятии приняли участие главы аккредитованных в Азербайджане дипломатических представительств, общественные и научные деятели, а также представители СМИ. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам права на возвращение азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, а также по проблемам беженцев.
Отметим, что Всемирный день беженцев был учрежден резолюцией 55/76 Генеральной Ассамблеи ООН, принятой в 2000 году. Цель этого дня — привлечь международное внимание к проблемам беженцев. Община Западного Азербайджана ежегодно организует мероприятие по случаю этого дня.