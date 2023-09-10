О нас

ОЗА призывает международную общественность осудить "выборную" провокацию

ОЗА призывает международную общественность осудить "выборную" провокацию Община Западного Азербайджана (ОЗА) обратилась к международной общественности в связи с проведением "президентских выборов" отбросами незаконного режима, созданного и поддерживаемого Арменией на суверенных территориях Азербайджана.
Внутренняя политика
10 сентября 2023 г. 13:35
ОЗА призывает международную общественность осудить выборную провокацию

Община Западного Азербайджана (ОЗА) обратилась к международной общественности в связи с проведением "президентских выборов" отбросами незаконного режима, созданного и поддерживаемого Арменией на суверенных территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Общине.

Подчеркивается, что в последние дни Армения, сосредоточившая живую силу и военную технику на условной государственной границе, прибегла к очередной провокации.

"Проведение "президентских выборов" отбросами незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на суверенных территориях Азербайджана, еще больше обостряет ситуацию в регионе.

Община Западного Азербайджана призывает международную общественность решительно осудить эту "выборную" провокацию.

В этом контексте очередные телефонные звонки премьер-министра Армении мировым лидерам, его заявления о "готовности к срочным переговорам с Азербайджаном" неискренни. Если Никол Пашинян действительно заинтересован в мире, то остатки вооруженных сил Армении должны быть выведены с территории Азербайджана, незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены и должны начаться контакты с Общиной Западного Азербайджана, связанные с возвращением", - заявили в Общине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması beynəlxalq ictimaiyyəti Qarabağdakı “seçki” təxribatını kəskin pisləməyə çağırıb

Экслюзивные новости

Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
Посол Польши: Прилагаем все усилия для укрепления экономического сотрудничества с Азербайджаном
8 сентября 2023 г. 17:14
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
Американский эксперт: Ближний Восток только выиграет от сотрудничества Турции и Ирана
8 сентября 2023 г. 14:30
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi