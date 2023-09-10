ОЗА призывает международную общественность осудить "выборную" провокацию

Община Западного Азербайджана (ОЗА) обратилась к международной общественности в связи с проведением "президентских выборов" отбросами незаконного режима, созданного и поддерживаемого Арменией на суверенных территориях Азербайджана.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) обратилась к международной общественности в связи с проведением "президентских выборов" отбросами незаконного режима, созданного и поддерживаемого Арменией на суверенных территориях Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Общине.

Подчеркивается, что в последние дни Армения, сосредоточившая живую силу и военную технику на условной государственной границе, прибегла к очередной провокации.

"Проведение "президентских выборов" отбросами незаконного режима, созданного и все еще поддерживаемого Арменией на суверенных территориях Азербайджана, еще больше обостряет ситуацию в регионе.

Община Западного Азербайджана призывает международную общественность решительно осудить эту "выборную" провокацию.

В этом контексте очередные телефонные звонки премьер-министра Армении мировым лидерам, его заявления о "готовности к срочным переговорам с Азербайджаном" неискренни. Если Никол Пашинян действительно заинтересован в мире, то остатки вооруженных сил Армении должны быть выведены с территории Азербайджана, незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены и должны начаться контакты с Общиной Западного Азербайджана, связанные с возвращением", - заявили в Общине.