ОЗА призвала экспертов ООН к мониторингу армянских медиа

Призываем экспертов ООН держать в центре внимания проблему азербайджанофобии в Армении.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала экспертов ООН держать в центре внимания проблему азербайджанофобии в Армении.

Как сообщает Report, Община положительно оценила тот факт, что эксперты ООН при рассмотрении периодического доклада Армении в Комитете по ликвидации расовой дискриминации организации подняли вопрос о депортации азербайджанцев из Армении и разрушении культурного наследия азербайджанского народа на территории этой страны.

"Призываем экспертов ООН держать в центре внимания проблему азербайджанофобии в Армении и осуществлять постоянный мониторинг медиа и интернет-пространства этой страны. Мы также приглашаем другие соответствующие структуры ООН рассмотреть вопрос нарушения прав западных азербайджанцев в ходе обсуждений, связанных с Арменией, и давать рекомендации этой стране для устранения этой несправедливости", - говорится в заявлении Общины.