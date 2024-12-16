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ОЗА призвала экспертов ООН к мониторингу армянских медиа

ОЗА призвала экспертов ООН к мониторингу армянских медиа Призываем экспертов ООН держать в центре внимания проблему азербайджанофобии в Армении.
Внутренняя политика
16 декабря 2024 г. 10:20
ОЗА призвала экспертов ООН к мониторингу армянских медиа

Община Западного Азербайджана (ОЗА) призвала экспертов ООН держать в центре внимания проблему азербайджанофобии в Армении.

Как сообщает Report, Община положительно оценила тот факт, что эксперты ООН при рассмотрении периодического доклада Армении в Комитете по ликвидации расовой дискриминации организации подняли вопрос о депортации азербайджанцев из Армении и разрушении культурного наследия азербайджанского народа на территории этой страны.

"Призываем экспертов ООН держать в центре внимания проблему азербайджанофобии в Армении и осуществлять постоянный мониторинг медиа и интернет-пространства этой страны. Мы также приглашаем другие соответствующие структуры ООН рассмотреть вопрос нарушения прав западных азербайджанцев в ходе обсуждений, связанных с Арменией, и давать рекомендации этой стране для устранения этой несправедливости", - говорится в заявлении Общины.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community calls on UN experts to monitor Armenian media
Версия на азербайджанском языке İcma BMT ekspertlərini Ermənistanda media və internet məkanını daim monitorinq etməyə çağırıb

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