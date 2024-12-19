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ОЗА потребовала от США прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана

ОЗА потребовала от США прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана
Внутренняя политика
19 декабря 2024 г. 14:46
ОЗА потребовала от США прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осудила заявление посольства США в Баку, назвав его вмешательством во внутренние дела страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Общины.

В нем говорится, что посольство США пытается объяснить кампанию клеветы против Азербайджана якобы существующими проблемами в области свободы слова в стране, тогда как истинной причиной этого давления является восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета.

"Мы требуем от нынешней администрации США прекратить вмешательство во внутренние дела нашей страны, дискриминацию нашего народа и злоупотребление правами человека в политических целях", - подчеркивается в заявлении.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community demands US stop interfering in Azerbaijan's internal affairs
Версия на азербайджанском языке İcma ABŞ-nin Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxiləsinə son verməyi tələb edib 

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