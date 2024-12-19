ОЗА потребовала от США прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осудила заявление посольства США в Баку, назвав его вмешательством во внутренние дела страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Общины.

В нем говорится, что посольство США пытается объяснить кампанию клеветы против Азербайджана якобы существующими проблемами в области свободы слова в стране, тогда как истинной причиной этого давления является восстановление Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета.

"Мы требуем от нынешней администрации США прекратить вмешательство во внутренние дела нашей страны, дискриминацию нашего народа и злоупотребление правами человека в политических целях", - подчеркивается в заявлении.