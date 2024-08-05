ОЗА осудила предвзятую позицию спецпредставителя ЕС по отношению к Азербайджану

Община Западного Азербайджана решительно осуждает недавние антиазербайджанские заявления СМИ специального представителя Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаара.

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает недавние антиазербайджанские заявления специального представителя Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаара в СМИ.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

В общине подчеркнули, что, говоря о проблеме вынужденных переселенцев и их правах на возвращение в регионе, Т. Клаар применил это право исключительно на армян, добровольно покинувших Азербайджан, и отрицал, что изгнанные из Армении азербайджанцы имеют аналогичное право.

"Подобное отношение Тойво Клаара к азербайджанцам, вынужденным покинуть свои дома в Армении, является своего рода дискриминацией по этнической и религиозной принадлежности с его стороны и со стороны структуры, которую он представляет", - говорится в заявлении ОЗА.

"Особый акцент, который представитель ЕС сделал на вопросе карабахских армян, является показателем того, что данный институт не может принять факт разрешения конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджана. Все это, а также выделение ЕС военной помощи Армении, игнорирование факта, что эта страна получает огромные средства от санкционной контрабанды и направляет их на вооружение, и значительные поставки вооружения Армении, осуществляемые такими странами-членами ЕС, как Франция, создают напряженность в регионе.

Община Западного Азербайджана резко осуждает расистскую дискриминацию официального представителя ЕС в отношении азербайджанцев, изгнанных из Армении, его вмешательство во внутренние дела Азербайджана и заявление, направленное на создание напряженности в регионе. Община требует ЕС соблюдать принцип равноправия в соответствии со статьей 1 Всеобщей декларации прав человека, положить конец дискриминации азербайджанцев, изгнанных из Армении, и уважать их право на возвращение", - заявили в Общине.