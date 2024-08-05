ОЗА осудила предвзятую позицию спецпредставителя ЕС по отношению к Азербайджану

Община Западного Азербайджана (ОЗА) решительно осуждает недавние антиазербайджанские заявления специального представителя Европейского союза на Южном Кавказе Тойво Клаара в СМИ.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Общины.
В общине подчеркнули, что, говоря о проблеме вынужденных переселенцев и их правах на возвращение в регионе, Т. Клаар применил это право исключительно на армян, добровольно покинувших Азербайджан, и отрицал, что изгнанные из Армении азербайджанцы имеют аналогичное право.
"Подобное отношение Тойво Клаара к азербайджанцам, вынужденным покинуть свои дома в Армении, является своего рода дискриминацией по этнической и религиозной принадлежности с его стороны и со стороны структуры, которую он представляет", - говорится в заявлении ОЗА.
"Особый акцент, который представитель ЕС сделал на вопросе карабахских армян, является показателем того, что данный институт не может принять факт разрешения конфликта и восстановления территориальной целостности Азербайджана. Все это, а также выделение ЕС военной помощи Армении, игнорирование факта, что эта страна получает огромные средства от санкционной контрабанды и направляет их на вооружение, и значительные поставки вооружения Армении, осуществляемые такими странами-членами ЕС, как Франция, создают напряженность в регионе.
Община Западного Азербайджана резко осуждает расистскую дискриминацию официального представителя ЕС в отношении азербайджанцев, изгнанных из Армении, его вмешательство во внутренние дела Азербайджана и заявление, направленное на создание напряженности в регионе. Община требует ЕС соблюдать принцип равноправия в соответствии со статьей 1 Всеобщей декларации прав человека, положить конец дискриминации азербайджанцев, изгнанных из Армении, и уважать их право на возвращение", - заявили в Общине.