ОЗА осудила позицию представителя ЮНЕСКО Кристы Пиккат в отношении Азербайджана

Община Западного Азербайджана решительно осудила и отвергла позицию представителя ЮНЕСКО Кристы Пиккат относительно отправки миссии в Азербайджан на основании претензий Армении о культурных памятниках на территории страны.

Община Западного Азербайджана решительно осудила и отвергла позицию представителя ЮНЕСКО Кристы Пиккат относительно отправки миссии в Азербайджан на основании претензий Армении о культурных памятниках на территории страны.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление Общины, вместо того, чтобы ответить на многочисленные обращения Азербайджана с призывом предпринять меры против массовых разрушений азербайджанского культурного наследия Арменией, официальный представитель ЮНЕСКО дает место необоснованным претензиям.

"Эта дискриминация, проявляемая ЮНЕСКО в отношении азербайджанского народа по религиозному и этническому признаку, показывает, что эта организация превратилась в инструмент антиазербайджанской политики в руках Франции.

Мы требуем от ЮНЕСКО положить конец клевете и дискриминации против Азербайджана и нашего народа, и наконец выполнить свой долг в отношении уничтожения Арменией культурного наследия Азербайджана, в том числе направить в эту страну специальную мониторинговую миссию", - говорится в заявлении.