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ОЗА осудила посещение президентом Польши условной границы Армении и Азербайджана

ОЗА осудила посещение президентом Польши условной границы Армении и Азербайджана 12:32
Внутренняя политика
28 ноября 2024 г. 12:53
ОЗА осудила посещение президентом Польши условной границы Армении и Азербайджана

Община Западного Азербайджана (ОЗА) выразила глубокую обеспокоенность в связи с посещением президентом Польши Анджеем Дудой условной границы Азербайджана и Армении.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении общины.

Отмечается, что большинство территорий, патрулируемых миссией ЕС в Армении, - это исторические места проживания западных азербайджанцев, откуда они неоднократно подвергались депортации, места, которые были разрушены и опустошены: "К сожалению, наши обращения в Европейский Союз по этому поводу остались без ответа. Напоминаем президенту Польши, который заявил, что "хотел бы, чтобы армяне мирно жили на своей земле в рамках четко определенных границ", что когда территории Азербайджана находились под оккупацией, мы не были свидетелями таких заявлений Польши в отношении Азербайджана".

Община, касаясь заявления президента Польши о том, что его страна "может быть больше вовлечена в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией", отмечает, что "у официальной Варшавы достаточно проблем с соседними странами, и было бы логичнее, если бы Польша занималась решением своих проблем".

"Мы призываем Польшу не предпринимать шагов, обостряющих ситуацию на Южном Кавказе. Армения же должна понять, что невозможно достичь мира на Южном Кавказе с помощью дешевых шоу вроде "бинокльной дипломатии" и взирая на таких авантюристов, как Луис Окампо и Грета Тунберг, как на "новых спасителей", - подчеркивает ОЗА.

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