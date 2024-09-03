ОЗА может инициировать создание правительства Западного Азербайджана в ответ на провокации Армении

Община Западного Азербайджана резко осудила провокационные заявления реваншистских сил в Армении, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Община Западного Азербайджана резко осудила провокационные заявления реваншистских сил в Армении, угрожающие суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление Общины Западного Азербайджана.

Отмечается, что, несмотря на неоднократные призывы прекратить антиазербайджанскую деятельность, правительство Армении продолжает поощрять такие действия. Община предупредила, что, если Армения не изменит свою политику, она инициирует создание правительства Западного Азербайджана в изгнании и обратится в Милли Меджлис для создания комиссии по "Возвращению в Западный Азербайджан".