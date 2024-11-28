Азиз Алекберли: В Западном Азербайджане сохранились лишь два из 600 азербайджанских кладбищ

Западном Азербайджане существовали азербайджанских 600 кладбищ, согласно мониторингам на сегодняшний день сохранились лишь два из них.

Западном Азербайджане существовали азербайджанских 600 кладбищ, согласно мониторингам на сегодняшний день сохранились лишь два из них.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Общины Западного Азербайджана (ОЗА), депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли на пресс-конференции на тему "Право на возвращение - содействие справедливости для азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении".

По его словам, опыт последних 200 лет показывает, что армяне всегда пытались уничтожить историю Азербайджана и его культурное наследие.

"От 450 из 600 кладбищ в Западном Азербайджане не осталось никаких следов, от 150 кладбищ остались лишь руины и восстановить их практически невозможно. Нам удалось идентифицировать только два кладбища", - сказал он.

Алекберли подчеркнул, что работа в данном направлении продолжается, ведется мониторинг мечетей и религиозных захоронений (гробниц-мавзолеев).