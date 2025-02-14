ОЗА: Депортация и геноцид - это процессы, влияющие на человеческие судьбы

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Депортация и геноцид - это процессы, напрямую влияющие на человеческие судьбы.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса, председатель Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Азиз Алекберли на пресс-конференции, посвященной объявлению первого общереспубликанского конкурса рассказов "Манифест одного народа".

"Основная цель проекта - донести до общественности, что депортация и геноцид являются процессами, касающихся человеческих судеб. Мы хотим привлечь внимание литературной общественности к этому вопросу. В восьми действующих структурах ОЗА ведется работа в этом направлении", - сказал он.