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ОЗА: Депортация и геноцид - это процессы, влияющие на человеческие судьбы

ОЗА: Депортация и геноцид - это процессы, влияющие на человеческие судьбы 16^31
Внутренняя политика
14 февраля 2025 г. 16:49
ОЗА: Депортация и геноцид - это процессы, влияющие на человеческие судьбы

Депортация и геноцид - это процессы, напрямую влияющие на человеческие судьбы.

Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса, председатель Общины Западного Азербайджана (ОЗА) Азиз Алекберли на пресс-конференции, посвященной объявлению первого общереспубликанского конкурса рассказов "Манифест одного народа".

"Основная цель проекта - донести до общественности, что депортация и геноцид являются процессами, касающихся человеческих судеб. Мы хотим привлечь внимание литературной общественности к этому вопросу. В восьми действующих структурах ОЗА ведется работа в этом направлении", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке İcma sədri: Deportasiya və soyqırımı insan talelərinə birbaşa təsir edən məsələlərdir

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