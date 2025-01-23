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ОЗА: Армения пытается исказить суть справедливого требования западных азербайджанцев

ОЗА: Армения пытается исказить суть справедливого требования западных азербайджанцев Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает расистскую политику Армении и требует обеспечить право на возвращение западных азербайджанцев.
Внутренняя политика
23 января 2025 г. 17:04
ОЗА: Армения пытается исказить суть справедливого требования западных азербайджанцев

Община Западного Азербайджана (ОЗА) осуждает расистскую политику Армении и требует обеспечить право на возвращение западных азербайджанцев.

Об этом Report сообщили в ОЗА.

Отмечается, что Служба внешней разведки Армении в своем годовом отчете, опубликованном 23 января 2025 года, включила тему Западного Азербайджана в категорию военно-политических рисков.

В ОЗА считают, что Армения, называющая угрозой безопасности стремление западных азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, вернуться в свои дома мирным и безопасным путем в соответствии с международным правом, пытается исказить суть этого справедливого требования. Это также говорит о том, что Армения воспринимает мультиэтничность как угрозу.

Такой подход свидетельствует о продолжение проводимой на протяжении десятилетий расистской политики этой страны, говорится в заявлении ОЗА.

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Версия на азербайджанском языке İcma Ermənistanın irqçi siyasətini qınayaraq qərbi azərbaycanlıların qayıdış hüququnun təmin olunmasını tələb edib

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