Ответы на запросы депутатов премьер-министру Азербайджана будут поступать не позднее 15 дней - ОФИЦИАЛЬНО

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Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Проекты ответов на запросы депутатов Милли Меджлиса, поступающие премьер-министру и его заместителям, аппаратом Кабмина будут подготовлены не позднее 15 дней.

Как сообщает Report, это нашло отражение в "Порядке работы Кабинета министров Азербайджанской Республики", утвержденном указом президента Ильхама Алиева.

Согласно документу, ответы на запросы в адрес других членов Кабмина должны быть даны соответствующим органом центральной исполнительной власти. Для ответа на запросы премьер-министр и по его поручению другие члены Кабмина участвуют на заседаниях Милли Меджлиса.

При обращении Милли Меджлиса в Кабмин относительно вопросов в его полномочиях проект ответа Кабмина на запрос готовится по поручению премьер-министра соответствующим органом (органами) центральной исполнительной власти.

Ответ на запрос Милли Меджлиса со стороны представляющего Кабмин уполномоченного лица представляется на заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики не позднее одного месяца.