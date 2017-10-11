Ответы на запросы депутатов премьер-министру Азербайджана будут поступать не позднее 15 дней - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Проекты ответов на запросы депутатов Милли Меджлиса, поступающие премьер-министру и его заместителям, аппаратом Кабмина будут подготовлены не позднее 15 дней.
Как сообщает Report, это нашло отражение в "Порядке работы Кабинета министров Азербайджанской Республики", утвержденном указом президента Ильхама Алиева.
Согласно документу, ответы на запросы в адрес других членов Кабмина должны быть даны соответствующим органом центральной исполнительной власти. Для ответа на запросы премьер-министр и по его поручению другие члены Кабмина участвуют на заседаниях Милли Меджлиса.
При обращении Милли Меджлиса в Кабмин относительно вопросов в его полномочиях проект ответа Кабмина на запрос готовится по поручению премьер-министра соответствующим органом (органами) центральной исполнительной власти.
Ответ на запрос Милли Меджлиса со стороны представляющего Кабмин уполномоченного лица представляется на заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики не позднее одного месяца.
İlkin PirəliАвтор новости
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