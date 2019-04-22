Ответственные представители ИВ Баку проведут встречи с населением - ТАБЛИЦА

По инициативе Исполнительной власти города Баку с 24 апреля начнутся встречи с населением.
Об этом сообщили Report в ИВ.
Было отмечено, что в районах столицы с жителями пройдут дни "Открытых дверей".
На встречах примут участие ответственные представители ИВ города Баку, руководители местных исполнительных структур и управлений, они ответят на волнующие местных жителей вопросы, примут меры по устранению проблем.
Ниже представлен график проведения на местах "Дней открытых дверей" на апрель-май 2019 года:
|№
|Район
|Дата и время встречи
|Место проведения
|1
|Наримановский район
|24.04.2019 16:00-20:00
|Здание ЖКХО Наримановского района, ул. Абдулазиза Демирчизаде. 22
|2
|Хазарский район
|26.04.2019 16:00-20:00
|Северный Дресс, ул. Льва Старчука, Дом культуры
|3
|Хатаинский район
|29.04.2019 16:00-20:00
|Здание ЖКХО Хатаинского района, ул. Рамиза Гулиева, 23
|4
|Сабунчинский район
|01.05.2019 16:00-20:00
|Здание ЖКХО Сабунчинского района. Поселок Бакиханова, ул. Мухтара Фатиалиева, 72
|5
|Бинагадинский район
|03.05.2019 16:00-20:00
|Здание ЖКХО Бинагадинского района, ул. Али Мамедова, 10
|6
|Ясамальский район
|05.05.2019 11:00-15:00
|Здание школы № 225 в Ясамальском районе, ул. Алескера Алекберова, 8
|7
|Низаминский район
|07.05.2019 16:00-20:00
|Здание ЖКХО Низаминского района, ул. Р.Рустамова, 28
|8
|Насиминский район
|11.05.2019 15:00-19:00
|Здание ЖКХО Насиминского района, ул. Самеда Вургуна, 112
|9
|Сураханский район
|13.05.2019 16:00-20:00
|Здание ЖКХО Сураханского района, ул. Ахмеда Мехбалиева, 3
|10
|Гарадагский район
|15.05.2019 16:00-20:00
|Дворец Культуры в Гарадагском районе, ул. Сеймура Оруджева, 23
|11
|Сабаильский район
|17.05.2019 16:00-20:00
|Здание школы № 239 в Сабаильском районе. Поселок Бадамдар, ул. Школьная, 16
|12
|Пираллахинский район
|19.05.2019 11:00-15:00
|Здание ЖКХО Пираллахинского района, ул. Кямиля Рзаева, 25
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