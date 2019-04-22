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Ответственные представители ИВ Баку проведут встречи с населением - ТАБЛИЦА

Ответственные представители ИВ Баку проведут встречи с населением

По инициативе Исполнительной власти города Баку с 24 апреля начнутся встречи с населением.

Об этом сообщили Report в ИВ.

Было отмечено, что в районах столицы с жителями пройдут дни "Открытых дверей".

На встречах примут участие ответственные представители ИВ города Баку, руководители местных исполнительных структур и управлений, они ответят на волнующие местных жителей вопросы, примут меры по устранению проблем.

Ниже представлен график проведения на местах "Дней открытых дверей" на апрель-май 2019 года:

Район Дата и время встречи Место проведения
1 Наримановский район 24.04.2019 16:00-20:00 Здание ЖКХО Наримановского района, ул. Абдулазиза Демирчизаде. 22
2 Хазарский район 26.04.2019 16:00-20:00 Северный Дресс, ул. Льва Старчука, Дом культуры
3 Хатаинский район 29.04.2019 16:00-20:00 Здание ЖКХО Хатаинского района, ул. Рамиза Гулиева, 23
4 Сабунчинский район 01.05.2019 16:00-20:00 Здание ЖКХО Сабунчинского района. Поселок Бакиханова, ул. Мухтара Фатиалиева, 72
5 Бинагадинский район 03.05.2019 16:00-20:00 Здание ЖКХО Бинагадинского района, ул. Али Мамедова, 10
6 Ясамальский район 05.05.2019 11:00-15:00 Здание школы № 225 в Ясамальском районе, ул. Алескера Алекберова, 8
7 Низаминский район 07.05.2019 16:00-20:00 Здание ЖКХО Низаминского района, ул. Р.Рустамова, 28
8 Насиминский район 11.05.2019 15:00-19:00 Здание ЖКХО Насиминского района, ул. Самеда Вургуна, 112
9 Сураханский район 13.05.2019 16:00-20:00 Здание ЖКХО Сураханского района, ул. Ахмеда Мехбалиева, 3
10 Гарадагский район 15.05.2019 16:00-20:00 Дворец Культуры в Гарадагском районе, ул. Сеймура Оруджева, 23
11 Сабаильский район 17.05.2019 16:00-20:00 Здание школы № 239 в Сабаильском районе. Поселок Бадамдар, ул. Школьная, 16
12 Пираллахинский район 19.05.2019 11:00-15:00 Здание ЖКХО Пираллахинского района, ул. Кямиля Рзаева, 25
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