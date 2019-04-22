Ответственные представители ИВ Баку проведут встречи с населением - ТАБЛИЦА

По инициативе Исполнительной власти города Баку с 24 апреля начнутся встречи с населением.

Об этом сообщили Report в ИВ.

Было отмечено, что в районах столицы с жителями пройдут дни "Открытых дверей".

На встречах примут участие ответственные представители ИВ города Баку, руководители местных исполнительных структур и управлений, они ответят на волнующие местных жителей вопросы, примут меры по устранению проблем.

Ниже представлен график проведения на местах "Дней открытых дверей" на апрель-май 2019 года: