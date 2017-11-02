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    Отстраненный от должности племянник Нуширевана Сафарова получил новую должность

    Он возвращен на службу в органы внутренних дел

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Отстраненный некоторое время назад за допущенные в работе недочеты с должности начальника отдела в Управлении Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку майор полиции Намиг Керимов вновь возвращён на службу в органы внутренних дел.

    Как сообщает Report, он начал службу в должности главного инспектора в Патрульном отряде ГУДП.

    Напомним, что Н. Керимов - племянник начальника Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку Нуширавана Сафарова.


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