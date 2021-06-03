Отправленные в Турцию Фондом "YAŞAT" 6 раненых ветеранов вернулись на Родину

Из Турции на Родину вернулись по завершении лечения 6 тяжелораненых ветеранов, которые были отправлены в Турцию для лечения Фондом "YAŞAT".

Из Турции на Родину вернулись по завершении лечения 6 тяжелораненых ветеранов, которые были отправлены в Турцию для лечения Фондом "YAŞAT".

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, это - Гулиев Шахмар Анар оглу, Алиев Хайям Шаадат оглу, Гулиев Шахрияр Эса оглу, Эйвазов Сабухи Рагим оглу, Мамедов Сеймур Рафиг оглу и Гусейнов Ульви Масум оглу.

Их лечение в Турции успешно завершено.

Фонд также предоставил лекарственные средства для их лечения в ближайшие месяцы.

В братской стране продолжают лечение еще 62 участника войны.

Учитывая заключение врачей, привезенных в нашу страну Фондом "YAŞAT", а также местных врачей, в Турции продолжается процесс обследования, лечения и реабилитации еще 62 ветеранов.

Фонд "YAŞAT" будет контролировать процесс лечения раненых военнослужащих до полного их выздоровления.

Да ниспошлет Аллах исцеления нашим ветеранам!

Напомним, что обратиться в Фонд "YAŞAT" и ознакомиться с его деятельностью можно на портале yashat.gov.az

С отчетностью фонда можно ознакомиться по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau

Также функционирует колл-центр фонда - 8110.